Главная » Новости



12:37, 15 июня 2024 года Медикам больницы Семашко в Орле вручили награды Врачей и других работников поощрил региональный парламент.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Врачи Больницы СПМ им. Семашко в Орле получили награды к профессиональному празднику. Медиков поощрил региональный парламент.



Спикер облсовета Леонид Музалевский поздравил работников больницы. Награды получили врач-кардиолог Иван Вишняк, рентгенолаборант Александра Плотникова, а также еще 10 представителей больницы, в числе которых - врачи, медсестры, санитары, сотрудники технических служб, сообщает пресс-служба Орловского облсовета.



Сегодня больница Семашко - медучреждение, где оказывается амбулаторная, стационарная помощь, экстренная и плановая помощь. Функционируют 14 клинических, 11 параклинических отделений, травматологический пункт. Во времена пандемии коронавируса больница была функционировала как ковидный госпиталь.





Ольга СУПОНЕВА



