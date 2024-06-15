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11:52, 15 июня 2024 года

В Мценске для особых детей открылась инклюзивная площадка

Для ребят установлены адаптивные карусели.



В городе Мценске Орловской области открылась детская инклюзивная плошадка. Здесь установлены адаптивные карусели. 

Открытие площадки стало возможным благодаря благотворительному марафону "Поберегу". Собранные средства пошли на ее обустройство. 

- Мы находимся недалеко от этой площадки, наш интернат располагает и специальным автобусом, и специальной машиной для перевоза детей колясочников, - поделилась Марина Толмакова, директор "Центра помощи детям оставшихся без попечения родителей "Дом солнца". 

В располагающемся неподалеку интернате "Дом солнца" проживает более 70 детей, 26 из них колясочники.

- В городе нет площадок для особенных детей, поэтому мы очень рады открытию, - говорит местная жительница Анастасия Тишкина, мама мальчика с аутизмом.

Рядом скоро появится парковка, в планах озеленить территорию. А у организаторов благотворительного марфона уже есть идеи на следующий забег. В этом году он будет вечерним.


Татьяна Тимохина
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