В Орле прошел ежегодный Тургеневский праздник

Гости присоединились к мероприятиям в литературном квартале.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
14 июня в Орле состоялся ежегодный Тургеневский праздник "К истокам". Событие развернулось в литературном квартале.
Для гостей выступил духовой оркестр "Прометей", Орловский русский народный хор им. А.А. Крепких, артисты театра Тургенева и театра кукол представили творческую программу. Также прошли мастер-классы, викторины для взрослых и детей. Работала выставка-продажа цветов и товаров мастеров народных промыслов.
Также на празднике можно было встретиться с героями произведений Ивана Тургенева, которых воплотили орловские актеры.