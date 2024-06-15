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15:00, 15 июня 2024 года В Орле прошел ежегодный Тургеневский праздник Гости присоединились к мероприятиям в литературном квартале.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

14 июня в Орле состоялся ежегодный Тургеневский праздник "К истокам". Событие развернулось в литературном квартале.



Для гостей выступил духовой оркестр "Прометей", Орловский русский народный хор им. А.А. Крепких, артисты театра Тургенева и театра кукол представили творческую программу. Также прошли мастер-классы, викторины для взрослых и детей. Работала выставка-продажа цветов и товаров мастеров народных промыслов.



Также на празднике можно было встретиться с героями произведений Ивана Тургенева, которых воплотили орловские актеры.









Ольга СУПОНЕВА



