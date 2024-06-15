Орловские велогонщики завоевали награды на Чемпионате России
В арсенале орловских спортсменов - золото и бронза.
Фото: архив "Вестей"
Гонщики из Орловской области представили регион на Чемпионате России по велоспорту. Спортсмены завоевали золотые и бронзовые медали.
Соревнования проходят в Муроме. Золотой награды удалось добиться Петру Рикунову в индивидуальной гонке (мужчины). Третье место завоевал орловец Иван Меньшов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В смешанной командной эстафете на 50 километров орловские спортсмены показали результат 1 час 1 минута 13 секунд. В эти выходные, 15-16 июня, велосипедистов ждут групповые гонки.