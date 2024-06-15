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11:00, 15 июня 2024 года Память Героя России Александра Рязанцева почтили в Орле К бюсту на бульваре Победы возложили цветы.



Фото: администрация Орла

В Орле почтили память Героя России Александра Рязанцева. Накануне,14 июня, ему исполнилось бы 47 лет. В 2000 году он погиб в командировке в Чечне.



К бюсту героя на бульваре Победы возложили цветы.



29 февраля 2000 года гвардии лейтенант Рязанцев вместе с командиром батареи находился в боевых порядках. Во время боя у Высоты 776 он оказывал помощь в корректировке огня командиру батареи, прикрывая его и одновременно ведя огонь из стрелкового оружия. Он лично уничтожил 15 боевиков. Погиб смертью храбрых.









Ольга СУПОНЕВА



