В Орле прошел турнир по кикбоксингу в память о бойце СВО
Бывший воспитанник клуба "Десантник" погиб в феврале 2023 года.
Фото: администрация Орла
В Орле состоялся турнир по кикбоксингу в память о погибшем бойце СВО Николае Кузнецове. Соревнования прошли в в стенах клуба для детей и подростков "Десантник", воспитанником которого когда-то являлся Николай.
Участие в турнире приняли 48 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет.
- Пусть этот турнир станет новой вехой в вашей спортивной карьере, новым стимулом для покорения больших высот. Данное мероприятие организовано в целью почтить память вашего товарища, бывшего участника клуба Николая Кузнецова. Вечная память, - обратилась к спортсменам начальник управления соцподдержки населения администрации Орла Алла Шайкина.