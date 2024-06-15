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9:18, 15 июня 2024 года

В Орле прошел турнир по кикбоксингу в память о бойце СВО

Бывший воспитанник клуба "Десантник" погиб в феврале 2023 года.

Фото: администрация Орла

В Орле состоялся турнир по кикбоксингу в память о погибшем бойце СВО Николае Кузнецове. Соревнования прошли в  в стенах клуба для детей и подростков "Десантник", воспитанником которого когда-то являлся Николай.

Участие в турнире приняли 48 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. 

- Пусть этот турнир станет новой вехой в вашей спортивной карьере, новым стимулом для покорения больших высот. Данное мероприятие организовано в целью почтить память вашего товарища, бывшего участника клуба Николая Кузнецова. Вечная память, - обратилась к спортсменам начальник управления соцподдержки населения администрации Орла Алла Шайкина. 

Николай Кузнецов погиб в ЛНР в феврале 2023 года.


Ольга СУПОНЕВА
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