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9:18, 15 июня 2024 года В Орле прошел турнир по кикбоксингу в память о бойце СВО Бывший воспитанник клуба "Десантник" погиб в феврале 2023 года.



Фото: администрация Орла

В Орле состоялся турнир по кикбоксингу в память о погибшем бойце СВО Николае Кузнецове. Соревнования прошли в в стенах клуба для детей и подростков "Десантник", воспитанником которого когда-то являлся Николай.



Участие в турнире приняли 48 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет.



- Пусть этот турнир станет новой вехой в вашей спортивной карьере, новым стимулом для покорения больших высот. Данное мероприятие организовано в целью почтить память вашего товарища, бывшего участника клуба Николая Кузнецова. Вечная память, - обратилась к спортсменам начальник управления соцподдержки населения администрации Орла Алла Шайкина.



Николай Кузнецов погиб в ЛНР в феврале 2023 года.





Ольга СУПОНЕВА



