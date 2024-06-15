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20:35, 14 июня 2024 года На ремонт светодинамического фонтана в Орле необходимо три миллиона рублей В настоящее время продолжается поиск подрядчика, который отремонтирует объект.



Фото: архив

Для ремонта светодинамического фонтана в сквере "Юность" в Орле потребуется не менее трех миллионов рублей. Именно такую сумму мэр областного центра Юрий Парахин озвучил губернатору Андрею Клычкову. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос одной из жительниц города.



Сейчас фонтан не работает из-за поломки насосов. Власти ищут подрядчика, который сможет починить оборудование и привести объект в порядок.



Светодинамический фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года. Он состоит из двух контуров: наружного и внутреннего. Глубина внешней чаши фонтана составляет 40-50 сантиметров, внутренней - 80 сантиметров. Разница в высоте позволяет создать эффект водного каскада.





























