суббота 15.06.2024 02:54:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:35, 14 июня 2024 года

На ремонт светодинамического фонтана в Орле необходимо три миллиона рублей

В настоящее время продолжается поиск подрядчика, который отремонтирует объект.

Фото: архив

Для ремонта светодинамического фонтана в сквере "Юность" в Орле потребуется не менее трех миллионов рублей. Именно такую сумму мэр областного центра Юрий Парахин озвучил губернатору Андрею Клычкову. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос одной из жительниц города.

Сейчас фонтан не работает из-за поломки насосов. Власти ищут подрядчика, который сможет починить оборудование и привести объект в порядок. 

Светодинамический фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года. Он состоит из двух контуров: наружного и внутреннего. Глубина внешней чаши фонтана составляет 40-50 сантиметров, внутренней - 80 сантиметров. Разница в высоте позволяет создать эффект водного каскада.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.