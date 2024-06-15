"Дикая Мята-2024" встречает первых гостей

Музыкальный фестиваль стартовал в соседней Тульской области.

Организаторы уверяют, что здесь каждый найдет для себя музыку и развлечения по вкусу.



В первый день фестиваля выступили несколько десятков музыкальных коллективов. Во второй день гостей порадуют Вячеслав Бутусов с программой "40 лет Nautilus Pompilius", Найк Борзов, "Нейромонах Феофан", "Гудтаймс", Антоха МС, "План Ломоносова", Драгни, "Видеокассета твоих родителей", Васса Железнова и многие другие.