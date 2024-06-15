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19:00, 14 июня 2024 года

"Дикая Мята-2024" встречает первых гостей

Музыкальный фестиваль стартовал в соседней Тульской области.


14 июня официально открылся крупнейший музыкальный фестиваль страны "Дикая Мята". В течение трех дней гостей ждут более 100 концертов и DJ-сетов, просторная зона фудкорта, уникальные изделия на ярмарках, арт-объекты, лекции, автограф-сессии и мастер-классы, авторские практики, луна-парк и, конечно же, любимые артисты и новые яркие имена.
 
Организаторы уверяют, что здесь каждый найдет для себя музыку и развлечения по вкусу.
 
 
В первый день фестиваля выступили несколько десятков музыкальных коллективов. Во второй день гостей порадуют Вячеслав Бутусов с программой "40 лет Nautilus Pompilius", Найк Борзов, "Нейромонах Феофан", "Гудтаймс", Антоха МС, "План Ломоносова", Драгни, "Видеокассета твоих родителей", Васса Железнова и многие другие.
 
С расписание выступлений можно ознакомиться по этой ссылке
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