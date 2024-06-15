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16:00, 15 июня 2024 года

Орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Читаем всей семьей"

Его цель - возрождение и продолжение традиций семейного чтения.

Фото: архив

Жители Орловской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Читаем всей семьей". Его цель - возродить традиции семейного чтения.

Участники могут выбрать одну из двух номинаций: "Проза" или "Поэзия". Необходимо записать видео длительностью от 1 до 3 минут, на котором семья будет читать вслух художественное произведение на русском языке. В видео также нужно кратко объяснить, почему было выбрано именно это произведение. Количество участников в ролике не ограничено.

Готовые работы необходимо отправить организаторам конкурса до 30 сентября 2024 года включительно с помощью Яндекс.Форм.

Имена победителей объявят в ноябре, а торжественная церемония награждения состоится в декабре 2024 года. Победители получат дипломы, книжные подарки и шанс отправиться в культурную поездку по Москве.

Подробнее о конкурсе и требованиях к видеоматериалам можно узнать на официальном сайте проекта.
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