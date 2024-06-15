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18:00, 15 июня 2024 года

Более 300 делегаций посетят "Аграрную неделю Орловской области"

Мероприятия пройдут с 27 июня по 7 июля.

Фото: архив

На "Аграрную неделю Орловской области - 2024" пригласили более 300 делегаций. Мероприятие пройдет с 27 июня по 7 июля.
 
Как сообщает региональный инфопортал, день русского поля состоится в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа 6 июля. Он пройдет с 10:00 до 21:00 на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур.
 
Свои экспозиции представят поставщики сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений. Также будут участвовать федеральные службы в сфере АПК, научные и образовательные организации.
 
Организуют выставку-дегустацию "Сделано в России. Выбираем орловское!". Производители продуктов питания Орловской области предложат гостям мед, фермерские сыры, колбасные деликатесы, подсолнечное и рапсовое масло, мороженое из натуральных сливок и молока, авторские пряники, лимонады и другие продукты.
 
На опытных делянках покажут результаты селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур научных учреждений Орловщины. Среди них - горох, соя, гречиха, пшеница, ячмень, овес, бобы, чина, нут, чечевица, люпин, вика.
 
Гости смогут посетить экспозиции птицеводства и кролиководства. Также пройдут конно-спортивные мероприятия. В завершение перед участниками и гостями выступит певец Денис Майданов.



Артем Ежаков
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