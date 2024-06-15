Детский лагерь "Елочка" распахнул свои двери для орловских школьников

Гостями смены стали активисты движения "Первых".

- Сегодня мы открыли очередную смену "Первых" в базовом лагере "Елочка". Здесь ребята будут работать над проектами и заниматься творчеством. Каждый день к ним будет приходить гость - специалист в своей области, который расскажет, как добиться успеха, - отметил председатель Совета регионального отделения "Движение Первых" в Орловской области Антон Гомозов.

Для ребят подготовлена насыщенная программа: от театральных постановок до танцевальных фестивалей. Всего за две недели они смогут попробовать себя в разных направлениях.

В обновленный детский лагерь приехали 229 детей из 25 муниципалитетов Орловской области. А в августе "Первых" ждут новые вызовы на новой профильной смене.