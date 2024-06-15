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20:00, 14 июня 2024 года В Орловской области продолжается капремонт Мезенского лицея Строители приступили к работам 20 марта.







Мезенский лицей ждал капитального ремонта более 60 лет. К работам строители приступили 20 марта 2024 года. Средства были выделены по федеральной программе модернизации школьных систем образования.



Спустя почти три месяца завершаются все демонтажные работы, на втором этаже идет отделка и укладка напольной плитки, а также установка откосов. Уже полностью преобразился фасад, продолжается замена кровли и коммуникаций.



Ежедневно на объекте трудятся около 30 человек, и, по словам подрядчика, этого достаточно. Все работы ведутся с опережением графика. За каждым этапом наблюдает штаб родительского контроля. И есть шанс, что Мезенский лицей будет сдан раньше намеченного срока.





Екатерина Габова



