Жильцы улицы Металлургов в Орле обеспокоены состоянием детских площадок

Люди просят привести аттракционы в порядок.

Жильцы улицы Металлургов в Орле обеспокоены состоянием детских площадок. Благоустройства на детской площадке в районе дома № 5 жители не помнят. В соседних дворах похожая картина.



По регламенту детские площадки служат от пяти до десяти лет. У некоторых производителей срок достигает 12 лет. На ней должны быть ограничения по росту и весу, номера телефонов службы спасения и скорой помощи. Кроме того, покрытие должно быть из песка, травы или резиновой плитки, а само пространство отгорожено, чтобы малыши были защищены от внешних угроз.



Площадки, установленные раньше 2005 года, необходимо реставрировать. Первый шаг к решению проблемы — собрание собственников. Замена общедомового игрового и спортивного оборудования в многоквартирных домах по общему правилу осуществляется на основании принятых на общих собраниях собственниками помещений в этих домах решений об определении объема, срока работ и источника их финансирования.



Если площадки принадлежат муниципалитету, жители могут принять участие в программе "Комфортная городская среда". В другом случае — использовать свои личные средства. Цены на ремонт или игровое оборудование варьируются от 12 до 45 тысяч.