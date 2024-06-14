пятница 14.06.2024 18:10:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:00, 14 июня 2024 года

Жильцы улицы Металлургов в Орле обеспокоены состоянием детских площадок

Люди просят привести аттракционы в порядок.



Жильцы улицы Металлургов в Орле обеспокоены состоянием детских площадок. Благоустройства на детской площадке в районе дома № 5 жители не помнят. В соседних дворах похожая картина.

По регламенту детские площадки служат от пяти до десяти лет. У некоторых производителей срок достигает 12 лет. На ней должны быть ограничения по росту и весу, номера телефонов службы спасения и скорой помощи. Кроме того, покрытие должно быть из песка, травы или резиновой плитки, а само пространство отгорожено, чтобы малыши были защищены от внешних угроз.

Площадки, установленные раньше 2005 года, необходимо реставрировать. Первый шаг к решению проблемы — собрание собственников. Замена общедомового игрового и спортивного оборудования в многоквартирных домах по общему правилу осуществляется на основании принятых на общих собраниях собственниками помещений в этих домах решений об определении объема, срока работ и источника их финансирования.

Если площадки принадлежат муниципалитету, жители могут принять участие в программе "Комфортная городская среда". В другом случае — использовать свои личные средства. Цены на ремонт или игровое оборудование варьируются от 12 до 45 тысяч.



Эльза Ахмедбекова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.