Еще один орловец подхватил болезнь Лайма

Общее число заболевших клещевым боррелиозом в регионе в этом году составляет уже шесть человек.

С момента пробуждения клещей с их укусами в больницы Орловской области обратились 833 человека, включая 285 детей. Подтвердился новый случай болезни Лайма. Таким образом, иксодовый клещевой боррелиоз в этом году подхватили уже шесть человек. Все заболевшие — взрослые.



Противоклещевые обработки общественных территорий в регионе продолжаются. Специалисты обработали уже 324 гектара из 360 запланированных, сообщили в Роспотребнадзоре.