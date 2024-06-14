Орловские школьники добились исторического достижения на ЕГЭ по математике

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17:00, 14 июня 2024 года
Орловские школьники добились исторического достижения на ЕГЭ по математикеВпервые в регионе предмет профильного уровня на сто баллов смогли написать сразу три выпускника.
фото из архива "Вести-Орел"
Впервые за историю проведения ЕГЭ сразу три орловских выпускника сумели получить максимальные баллы по профильной математике. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Достижение покорилось выпускнице средней школы №27 Марии Мурзиной, ученику гимназии ОГУ имени Тургенева Андрею Суслову, а также выпускнику лицея имени Булгакова Константину Зиборову.
Артем Ежаков
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