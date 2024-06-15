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9:00, 15 июня 2024 года В парке Победы в Орле организуют массовое занятие йогой Оно начнется 16 июня в 9:00.





Любителей духовных и физических практик ждут 16 июня в 9:00 в парке Победы. Там отметят десятый Международный день йоги. Занятие пройдет на открытом воздухе.



Все событие поделят на зоны: площадка с детской йогой, хатха-йога и йога-интенсив.



Для участников предусмотрены призы от посольства Индии. Прикоснуться к индийской культуре можно будет бесплатно и независимо от уровня подготовки.





Анна Вайсергисер



