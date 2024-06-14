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15:30, 14 июня 2024 года Больше двух тысяч орловцев подхватили ОРВИ Почти 60% от общего числа пациентов составили дети в возрасте до 14 лет.





Орловцы стали меньше болеть. Чуть более двух тысяч человек обратились с симптомами простуды к медикам. Это почти на 500 меньше, чем неделей ранее. Основная часть заболевших — 60% — дети.



Циркуляция коронавируса стала заметно ниже. Она упала более чем на 50%.



Согласно данным лабораторных исследований санитарных врачей, сейчас в регионе можно подхватить риновирус, есть единичные случаи фиксации гриппа.





Анна Вайсергисер



