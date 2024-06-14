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10:30, 14 июня 2024 года В Орле осудят экс-руководство техникума Русанова Бывшим директору и замдиректора учебного учреждения вменяют коррупционные преступления.





Железнодорожный районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора техникума технологии и предпринимательства имени Русанова и его экс-заместителя.



Первая обвиняется в мошенничестве и получении мелкой взятки. Второй вменяют мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в значительном размере.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, экс-замдиректора техникума узнала, что несколько слушателей курсов по компетенции "Поварское дело" не посещали большую часть учебных занятий. Она сказала преподавателям поставить этим людям минимальные баллы для сдачи экзаменов. Из-за этого 1,4 миллиона рублей выбыли из федерального бюджета, что сделало невозможным их расходование.



Также женщина получила от одного из преподавателей взятку за покровительство в размере свыше 58 тысяч рублей, а также похитила деньги, выделенные на финансовое обеспечение расходов по организации профессионального обучения и материальной помощи студентам на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.



Бывший директор техникума обвиняется в том, что получила в виде взятки от главного бухгалтера больше четырех тысяч рублей за сохранение имеющейся нагрузки и заработной платы. Также она вместе со своим заместителем обманом похитила денежные средства пятерых студентов в размере девяти тысяч рублей.





