пятница 14.06.2024 18:09:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:30, 14 июня 2024 года

В Орле осудят экс-руководство техникума Русанова

Бывшим директору и замдиректора учебного учреждения вменяют коррупционные преступления.


Железнодорожный районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора техникума технологии и предпринимательства имени Русанова и его экс-заместителя.

Первая обвиняется в мошенничестве и получении мелкой взятки. Второй вменяют мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в значительном размере.

Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, экс-замдиректора техникума узнала, что несколько слушателей курсов по компетенции "Поварское дело" не посещали большую часть учебных занятий. Она сказала преподавателям поставить этим людям минимальные баллы для сдачи экзаменов. Из-за этого 1,4 миллиона рублей выбыли из федерального бюджета, что сделало невозможным их расходование.

Также женщина получила от одного из преподавателей взятку за покровительство в размере свыше 58 тысяч рублей, а также похитила деньги, выделенные на финансовое обеспечение расходов по организации профессионального обучения и материальной помощи студентам на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Бывший директор техникума обвиняется в том, что получила в виде взятки от главного бухгалтера больше четырех тысяч рублей за сохранение имеющейся нагрузки и заработной платы. Также она вместе со своим заместителем обманом похитила денежные средства пятерых студентов в размере девяти тысяч рублей.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.