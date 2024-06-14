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12:30, 14 июня 2024 года Орловцам напомнили основные правила безопасности во время грозы Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова рассказала, что делать, если непогода застала вас на открытой площадке, можно ли пользоваться зонтом на металлическом основании и не притягивает ли молнии телефон?







Орловщину и весь Центральный федеральный округ накрыли ливневые дожди и грозы.



Промокнуть, попав под дождь, — не страшно, но что, если вы оказались на открытой площадке и вокруг сверкают молнии?



Можно ли пользоваться мобильным телефоном в такой момент и стоит ли раскрывать зонт, если у него металлическая основа?



На все эти вопросы о безопасности в интервью Елене Степовой ответила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Елена Степовая



