В Орле запланировали строительство нового инфекционного корпуса

Разработка проектно-сметной документации уже идет.

Строительство инфекционки планируется на месте, где ранее располагался противотуберкулезный санаторий.



В корпусе будет несколько этажей. Он сможет вместить более 200 пациентов — как взрослых, так и детей.



Также после завершения строительства в корпус перенесут и поликлинический прием инфекционных больных.