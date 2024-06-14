В Орле запланировали строительство нового инфекционного корпуса

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10:57, 14 июня 2024 года
В Орле запланировали строительство нового инфекционного корпусаРазработка проектно-сметной документации уже идет.
В Орле может появиться новый инфекционный корпус. Его построят для больницы Боткина. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.
Строительство инфекционки планируется на месте, где ранее располагался противотуберкулезный санаторий.
В корпусе будет несколько этажей. Он сможет вместить более 200 пациентов — как взрослых, так и детей.
Также после завершения строительства в корпус перенесут и поликлинический прием инфекционных больных.
Анна Вайсергисер