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14:30, 14 июня 2024 года
Орловчанка пострадала при попытке остановить собственную машинуМашина сама начала движение.
34-летняя орловчанка пострадала при попытке остановить собственную машину. Инцидент случился днем 13 июня.
Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, женщина завела "Ладу", поставила ее на ручник и вышла из автомобиля. Легковушка самопроизвольно начала движение. Женщина попыталась его остановить и получила травмы.
Позднее она обратилась в Ливенскую ЦРБ и была отпущена на домашнее лечение.
Артем Ежаков