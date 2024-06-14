Орловчанка пострадала при попытке остановить собственную машину

Машина сама начала движение.

34-летняя орловчанка пострадала при попытке остановить собственную машину. Инцидент случился днем 13 июня.



Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, женщина завела "Ладу", поставила ее на ручник и вышла из автомобиля. Легковушка самопроизвольно начала движение. Женщина попыталась его остановить и получила травмы.



Позднее она обратилась в Ливенскую ЦРБ и была отпущена на домашнее лечение.