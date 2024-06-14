В центре Орла на переходе сбили 12-летнего велосипедиста

Мальчика отпустили лечиться домой.

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В полдень 13 июня на улице Гагарина в Орле произошло ДТП с участием подростка. Как рассказали в областном управлении Госавтоинспекции, водитель "семерки" сбил на переходе 12-летнего велосипедиста. Как отметили в ведомстве, мальчик пересекал дорогу, не слезая с велосипеда и без сопровождения взрослых.



Ребенка каретой скорой помощи отвезли в больницу, но в итоге отпустили лечиться домой.