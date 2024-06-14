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12:00, 14 июня 2024 года В Орловской области велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой Водитель "Дэу" сел за руль без прав.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Вечером 13 июня на улице Светланы Чугуновой в поселке Моховое Залегощенского района произошло серьезное ДТП.

По данным управления Госавтоинспекции по региону, водитель "Дэу" сел руль без прав и врезался во встречного 35-летнего велосипедиста. Последний с травмами был госпитализирован в областную больницу.





Артем Ежаков



