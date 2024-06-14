В Орловской области велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой

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12:00, 14 июня 2024 года
В Орловской области велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркойВодитель "Дэу" сел за руль без прав.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Вечером 13 июня на улице Светланы Чугуновой в поселке Моховое Залегощенского района произошло серьезное ДТП.
По данным управления Госавтоинспекции по региону, водитель "Дэу" сел руль без прав и врезался во встречного 35-летнего велосипедиста. Последний с травмами был госпитализирован в областную больницу.
Артем Ежаков