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16:30, 14 июня 2024 года Орловец отделался условным сроком за хранение "Маузера" Также мужчина хранил у себя порох и патроны.





Житель Колпнянского района приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч рублей за незаконное хранение оружия, патронов и пороха.



Как рассказали в региональной прокуратуре, в декабре 2021 года мужчина нашел в доме покойного отца две емкости с порохом и винтовочные патроны. В феврале 2023 года орловец нашел под полом своего дома карабин "Маузер" и патроны к нему. Все это мужчина хранил у себя, пока не попался правоохранителям.





Артем Ежаков



