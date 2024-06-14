Главная » Новости



13:23, 14 июня 2024 года Орловские медики спасли 91-летнюю пациентку с геморрагическим шоком У женщины открылось кровотечение из вен голени.



Фото: станция скорой медицинской помощи (г. Орел)

Фельдшеры скорой помощи Яна Лукина и Владимир Корявкин, а также водитель Анатолий Антонов спасли 91-летнюю пациентку с геморрагическим шоком. У женщины открылось кровотечение из вен голени.



Как рассказали в пресс-службе станции СМП, счет шел на минуты, состояние пациентки было тяжелым, давление падало до критических цифр. Медикам удалось остановить кровь и поднять давление – сначала до 80/60, а затем до 100/70. Под капельницей пациентку перенесли в машину скорой помощи и доставили в больницу.









Артем Ежаков



