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14:00, 14 июня 2024 года Два пляжа в Орловской области не прошли проверку по качеству воды Она не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.



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Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает регулярные проверки пляжей региона. По состоянию на 13 июня требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям не соответствует вода на муниципальном пляже на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка и на пруду Андриабуж Орловского округа.



Также распоряжением администрации приостановлена работа зоны отдыха на пруду в селе Ретяжи Кромского района.





Артем Ежаков



