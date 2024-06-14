Главная » Новости



10:00, 14 июня 2024 года Девять иностранцев покинули Россию после профилактической операции орловских полицейских Завершился первый этап операции "Нелегал – 2024".





В Орловской области завершился первый этап операции "Нелегал – 2024". В ее рамках проверялось соблюдение миграционного законодательства. Правоохранители заглянули в жилой сектор, на стройплощадки, объекты автомобильного и железнодорожного транспорта.



Как рассказали в управлении МВД по региону, выявлено 179 нарушений режима пребывания и порядка ведения трудовой деятельности иностранцами. 11 нарушителей суды постановили выдворить. Одно решение о депортации и восемь решений о выдворении уже исполнены. Еще 22 иностранцам запретили въезд в страну.



Также вскрыто десять преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов.





Артем Ежаков



