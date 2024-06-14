ФК "Орел" проиграл "Салюту Белгород"

Поединок в Старом Осколе завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

ФК "Орел" в рамках 11-го тура LEON — первенства по футболу среди команд второй лиги "Дивизион Б" в Старом Осколе проиграл "Салюту Белгород". Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.



Белгородцы повели в два мяча уже к 15-й минуте. Отличились Николай Бояркин и Кирилл Гордеев. Под занавес первого тайма Максим Тарасов отыграл для "Орла" один мяч, но больше счет не менялся.



С этим поражением "зелено-белые" опустились на 12-ю строчку в таблице. Следующую игру ФК "Орел" проведет дома 25 июня. В гости приедет дубль "СКА-Хабаровск".