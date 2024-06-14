Главная » Новости



9:00, 14 июня 2024 года На ремонт дорог в Орле выделят более миллиарда рублей Средства поступят из Дорожного фонда Орловской области.



Фото: архив

В 2024 году на ремонт дорог в Орле из Дорожного фонда Орловской области выделят более миллиарда рублей. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор Андрей Клычков.



На данный момент уже отремонтированы дороги на улице Поселковой (от Лужковского моста через Оку до границы города), улицах Алроса, Зеленина и на бульваре Молодежи. Также работы проведены на улице 60-летия Октября (от 8 Марта до Октябрьского моста) и на 1-й Курской (от дома № 92 до улицы Магазинной).



Кроме того, в 2024 году в Орле выполнен ямочный ремонт на площади более 54 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





