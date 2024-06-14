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9:00, 14 июня 2024 года

На ремонт дорог в Орле выделят более миллиарда рублей

Средства поступят из Дорожного фонда Орловской области.

Фото: архив

В 2024 году на ремонт дорог в Орле из Дорожного фонда Орловской области выделят более миллиарда рублей. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор Андрей Клычков.

На данный момент уже отремонтированы дороги на улице Поселковой (от Лужковского моста через Оку до границы города), улицах Алроса, Зеленина и на бульваре Молодежи. Также работы проведены на улице 60-летия Октября (от 8 Марта до Октябрьского моста) и на 1-й Курской (от дома № 92 до улицы Магазинной).

Кроме того, в 2024 году в Орле выполнен ямочный ремонт на площади более 54 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
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