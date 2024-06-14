Главная » Новости



20:45, 13 июня 2024 года Орловские выпускники радуют учителей и родителей результатами ЕГЭ В этом году у нас 32 стобалльника.







В Орловской области выпускники радуют учителей и родителей своими результатами ЕГЭ. В этом году у нас 32 стобалльника. 10 человек получили высшую оценку по литературе, 4 - по химии, 15 - по русскому языку, 3 - по профильной математике.



Две девушки набрали сто баллов по нескольким предметам. Отличились Дарья Боева и Анастасия Левина.



Готовиться к ЕГЭ выпускница 27-й школы Орла Дарья Боева начала с десятого класса. Она прочитала множество книг, участвовала во всероссийских олимпиадах. В результате набрала 100 баллов по русскому языку и литературе. А опыт, полученный в молодежной редакции ГТРК "Орел", поможет ей в будущем. Даша планирует поступать на журналиста.



Выпускница гимназии ОГУ имени Тургенева Анастасия Левина видит себя в будущем переводчиком. В ее планах - изучить английский язык так же хорошо, как и русский - на 100 баллов. Высший результат у нее и по литературе.



Основной период ЕГЭ завершился, но впереди еще резервные дни - до 5 июля. Итоги экзаменов подведут перед началом вступительной кампании.





Мария Семак



