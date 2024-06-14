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8:30, 14 июня 2024 года В Орле ограничили движение транспорта на улице Комсомольской Спецтехника будет работать на участке от улицы Красина до Карачевского шоссе.



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В Орле до 26 июля ограничили движение транспорта на улице Комсомольской. Это связано с проведением работ по установке нового освещения. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии. В администрации предупредили, что в отдельные периоды времени на участке дороги от улицы Красина до Карачевского шоссе будет работать спецтехника. Она помешает проезду автомобилей и движению пешеходов. В мэрии попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.





