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20:00, 13 июня 2024 года

В Орловской области состоялся праздник для приемных и опекунских семей

Участие в нем приняли более 200 взрослых и детей.



В Орловской области прошел праздник для приемных и опекунских семей. Его организовала некоммерческая организация "Содействие". Шесть лет назад при ней был создан клуб "Рожденные сердцем" для тех, кто решил стать опекуном или усыновить ребенка.

Сейчас лишь каждый пятый ребенок, оставшийся без родителей, живет в детском учреждении. Остальные четверо воспитываются в семьях. 

Для участников праздника подготовили множество семейных игр и конкурсов. Каждый мог найти себе занятие по душе и почувствовать себя значимым в команде. После активных конкурсов всех ждал пикник на свежем воздухе и общее фото на память.


Татьяна Тимохина
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