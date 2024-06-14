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16:45, 13 июня 2024 года 14 июня в соседней Тульской области стартует фестиваль "Дикая Мята" Музыкальное мероприятие будет проходить в течение трех дней.





Уже завтра, 14 июня, в 10:00, в Тульской области стартует крупнейший музыкальный фестиваль страны "Дикая Мята". Это событие пройдет на легендарном поле в поселке Бунырево. Принять участие в музыкальном празднике приглашают жителей Орловской области.



Гостей впервые будет ждать музыкальный город с шестью сценами, четырьмя палаточными лагерями, территорией детства, пространством красоты и здоровья, бесплатной питьевой водой, спортивными площадками, развлечениями для взрослых и детей. Всего в программе - более 100 выступлений за три дня.



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