В Орле продолжаются соревнования по парусному спорту

Свое мастерство в управлении судном демонстрируют порядка 30 яхтсменов.

В них принимают участие спортсмены в возрасте от 9 до 17 лет. Они демонстрируют свое мастерство в умении управлять парусными судами.

Открытие парусной регаты состоялось в День России, 12 июня. Соревнования на воде будут продолжаться до 15-го числа.