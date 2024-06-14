Будущие орловские строители сдали демонстрационный экзамен

Это обязательное условие сдачи государственной итоговой аттестации студентами колледжей и вузов в рамках проекта "Профессионалитет".
В техникуме имени Русанова будущие строители-каменщики сдали демонстрационный экзамен. Впервые испытание проходили не на практике, а за компьютером.
В экзамене было два модуля – расчет, где надо спроектировать здание с учетом его размера и уровня промерзания грунта, а также моделирование проекта.
Два с половиной часа отводится на базовый уровень, четыре – на профильный. После сдачи выпускники вместе с дипломом получат цифровой паспорт компетенций. Этот электронный документ поможет при приеме на работу.
По статистике, в России не хватает каменщиков, штукатуров, монолитчиков, оконщиков. Дефицит специалистов доходит до 25%.