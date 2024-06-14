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21:15, 13 июня 2024 года Орловские энергетики готовятся работать в условиях непогоды С 13 по 18 июня синоптики прогнозируют дожди, грозы и град.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 97 бригад "Орелэнерго" готовы оперативно устранить последствия непогоды. В их составе 264 энергетика и 131 единица спецтехники. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



У энергетиков также есть резервные источники электроснабжения, которые можно использовать для подачи электричества в школы и больницы. В филиале "Орелэнерго" также просят жителей быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам. Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях можно по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.









