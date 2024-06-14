Главная » Новости



18:00, 13 июня 2024 года Орловский павильон на выставке "Россия" продолжает восхищать посетителей Регион показал свои культурные особенности, научные разработки, сельскохозяйственные достижения и многое другое.







Главной точкой притяжения нашей страны в 2024 году стала международная выставка "Россия" на ВДНХ, где все 89 регионов страны рассказывают о своих достижениях и показывают их.



Гости выставки увидели Орловскую область от Болхова до Долгого. Регион показал свои культурные особенности, научные разработки, сельскохозяйственные достижения и многое другое.



Не обошлось и без удачи — орловчанка стала 11-миллионной посетительницей форума, теперь ее семья отправляется в путешествие.



За восемь месяцев работы выставки Россия узнала, как выглядит хозяин заповедника "Орловское полесье", на что способна легендарная ливенская гармошка» и многое другое. Выставка будет работать еще месяц.





Александра Бахтина



