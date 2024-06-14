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17:30, 13 июня 2024 года В Орловской области увековечили память бойца СВО Мемориальную доску в честь Алексея Квасова открыли в Покровском районе.



Фото: газета "Сельская правда"

На здании Покровской средней школы установили мемориальную доску в память об герое, погибшем в ходе СВО. Указом президента России за проявленные героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга во время спецоперации боец был награжден орденом Мужества посмертно. Алексей Квасов родился 1 ноября 1983 года в поселке Покровское. Учился в Покровской школе и Покровском СПТУ № 31, которое окончил в 2002 году. Во время срочной службы в 3-й дорожно-комендантской бригаде Квасов был командиром отделения. В сентябре 2022 года Алексей отправился в зону СВО, где стал заместителем командира взвода - командиром отделения. К сожалению, 19 сентября 2023 года он погиб. В открытии мемориальной доски участвовали жена Раиса Николаевна, дочь Алина, родственники погибшего, глава Покровского района Андрей Решетников, учащиеся и учителя Покровской средней школы, а также ветераны боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает районная газета "Сельская правда".





