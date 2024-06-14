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19:00, 13 июня 2024 года Велогонщик из Орла стал чемпионом России Золотую медаль завоевал Петр Рикунов.



Фото: Федерация велосипедного спорта России

Орловец Петр Рикунов завоевал золотую медаль на чемпионате России по велосипедному спорту "Шоссе". Соревнования проходили 12 июня в городе Муроме.



Спортсмен команды "Орловская область" выступал в индивидуальной гонке на время. Его результат - 34,4 минуты на дистанции 30 километров.



Еще один орловец - Иван Меньшов - занял третье место, отстав от победителя на минуту. Об этом сообщает региональный инфопортал.



Кроме того, орловская спортсменка Екатерина Гуренкова заняла четвертое место в индивидуальной гонке на время среди женщин.





