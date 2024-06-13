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15:00, 13 июня 2024 года Орловских росгвардейцев наградили за участие в СВО Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.



Фото: управление Росгвардии по Орловской области

11 июня в Орле чествовали росгвардейцев, отличившихся в выполнении задач специальной военной операции. Сотрудникам ведомства вручили государственные и ведомственные награды.



Также в дар силовикам передали сборник воспоминаний и заметок участников СВО "Жизнь за други своя" под редакцией Захара Прилепина.



Как отметили в Росгвардии, с начала проведения СВО различных наград удостоены больше 200 росгвардейцев.





Артем Ежаков



