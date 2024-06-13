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14:30, 13 июня 2024 года Орловчанка отсудила у "Спецавтобазы" больше 50 тысяч рублей за нападение собак Женщину покусали на Раздольной.



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Северный районный суд Орла частично удовлетворил иск местной жительницы о возмещении ущерба после нападения стаи собак. Женщину покусали на Раздольной в декабре 2023 года. Орловчанке пришлось пройти лечение от бешенства.



В суде женщина просила возместить ей 100 тысяч рублей в качестве морального вреда и порядка 7,5 тысячи рублей за материальный ущерб — собаки порвали орловчанке куртку и джинсы. Также ей пришлось покупать лекарства.



В итоге суд постановил взыскать со "Спецавтобазы" 50 тысяч рублей по части морального вреда и 7,5 тысяч рублей за понесенные расходы.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





