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12:00, 13 июня 2024 года Сотне иностранцев аннулировали документы в Орловской области Работу по сверке провели правоохранители.





В 2024 году в Орловской области 123 иностранца лишились разрешительных документов. Региональным управлением по вопросам миграции аннулировано 51 разрешение на временное проживание, 53 вида на жительство, десять патентов и девять разрешений на работу.



Как напомнили в управлении МВД по региону, в случае аннулирования миграционного статуса иностранец обязан выехать за пределы территории России в установленный срок. В противном случае нарушителя депортируют.





Артем Ежаков



