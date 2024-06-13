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12:39, 13 июня 2024 года Поисковики из Орловской области помогли найти останки советских бойцов на Халхин-Голе Об итогах экспедиции рассказал председатель Орловского регионального отделения Общероссийского движения "Поисковое движение России" Сергей Щербатый.







Орловские поисковики вернулись из Монголии, где участвовали в экспедиции "Халхин-Гол". Проект был поддержан Фондом президентских грантов.



Удалось поднять останки 27 советских солдат. По найденным документам и личным вещам установили имена трех бойцов.



85 лет назад на Халхин-Голе была разгромлена японская армия. На сегодняшний день более двух тысяч бойцов Красной армии все еще числятся пропавшими без вести.



Как отметил председатель Орловского регионального отделения Общероссийского движения "Поисковое движение России" Сергей Щербатый, основную часть останков нашли с помощью щупа. В районе Халхин-Гола сложно работать металлодетектором из-за большого количества осколков, которые постоянно дают сигнал на прибор.



За бои на Халхин-Голе трое орловцев удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них — посмертно. Это Кожухов Василий Николаевич, уроженец деревни Мелынь Мценского района.





Елена Степовая



