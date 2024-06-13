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10:30, 13 июня 2024 года

13 июня ряд домов в Орле останется без света

В некоторых электричество уже отключили.


Мэрия Орла предупредила жителей ряда домов в городе об отключении электроэнергии 13 июня.

Света не будет по следующим адресам:

• до 12:00: ул. 1-я Курская, д. 215;

• с 14:00 до 17:00: ул. Ливенская, д. 1, пер. Трамвайный, д. 14, пер. Транспортный, д. 1–18, ул. 1-я Курская, д. 94–130, ул. Рабочий городок, д. 1–20, ул. Элеваторная, д. 24–34;

• до 15:00: частный сектор улицы Вольной.


Артем Ежаков
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