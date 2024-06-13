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11:00, 13 июня 2024 года Молния могла стать причиной серьезного пожара на улице 5 Августа в Орле Спасено два человека, еще трое эвакуированы.



Фото: архив "Вести-Орел"

12 июня в 19:50 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже жилого дома по улице 5 Августа в Орле. Огнеборцами спасено два человека, еще трое эвакуированы. Никто не пострадал.



Огонь повредил кухонный гарнитур и отделку стен на общей площади в половину квадратного метра. Предположительной причиной ЧП стал удар молнии. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, она разгерметизировала газовую трубу, что и вызвало возгорание.



Также вчерашняя гроза стала причиной ряда отключений света в некоторых населенных пунктах Кромского района и Орловского округа. На утро 13 июня электроснабжение восстановлено.





Артем Ежаков



