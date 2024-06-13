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10:00, 13 июня 2024 года Два человека спасены из пожара на улице Матвеева в Орле Мужчина и женщина госпитализированы в областную больницу.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В восьмом часу вечера 12 июня на улице Матвеева в Орле вспыхнул пожар в квартире на первом этаже жилого дома. ЧП осложнялось сильным задымлением.



Огнеборцы спасли из квартиры 56-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. Их госпитализировали в областную больницу. Также пожарные эвакуировали двух соседей сверху.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области, огонь уничтожил системный блок компьютера и повредил шкаф. Точные причины происшествия выясняются, но предварительной называется короткое замыкание удлинителя.









Артем Ежаков



