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11:30, 13 июня 2024 года В Свердловской ЦРБ заменили сломанный флюорограф Теперь пациентов не придется отправлять делать снимки легких в другие районы или дожидаться приезда мобильного комплекса.





В Свердловскую центральную районную больницу поступил новый флюорограф. Старый аппарат сломался в прошлом году, поэтому пациентов направляли на исследование в другие районы или дожидались приезда мобильного комплекса.



Как рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области, новый аппарат имеет малые дозы излучения. А еще он цифровой, так что врач может зайти в программу и посмотреть снимки пациента со своего рабочего места.





Артем Ежаков



