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12:30, 13 июня 2024 года

Владимир Путин повысил в звании орловского прокурора

Алексею Тимошину присвоен чин государственного советника юстиции третьего класса.


Президент России Владимир Путин присвоил новый чин прокурору Орловской области Алексею Тимошину. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Тимошину присвоено звание государственного советника юстиции третьего класса. Ранее он был старшим советником юстиции.

Алексей Тимошин возглавил прокуратуру Орловской области 17 февраля 2022 года, сменив на этом посту Владислава Малкина.


Артем Ежаков
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