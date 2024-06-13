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9:30, 13 июня 2024 года

В Орле до лета 2025 года отремонтируют выезд из Болховского микрорайона

Подрядчик уже найден.


Администрация Орловского муниципального округа нашла подрядчика для капитального ремонта улично-дорожной сети по улице Генерала Лаврова в деревне Жилина. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Ремонт доверили ООО "Дорожное предприятие № 1". Цена соглашения составит 11,9 миллиона рублей. Стартовая цена была на 400 тысяч больше.

Закончить ремонт подрядчик должен до 30 мая 2025 года. Гарантия на разные виды работ составит от 10 лет до года. Например, на бордюры — шесть лет, на тротуары — четыре года. Гарантия на верхний и нижний слои дорожного покрытия составит пять лет, а на основание дорожной одежды — шесть лет.


Артем Ежаков
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