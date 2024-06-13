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9:00, 13 июня 2024 года 25 дружинников орловской "Бригады Катукова" участвуют в СВО Три человека отправились на передовую на прошлой неделе.





25 человек из орловской "Бригады Катукова" участвуют в СВО. Об этом рассказал командир отрядов народной дружины Денис Орлов.

Три человека отправились на передовую на прошлой неделе. Один из них — "Шумахер" — возглавил расчет БПЛА. Как отметил Орлов, "катуковцы" задействованы на различных фронтах, направлениях и структурах.





Артем Ежаков



